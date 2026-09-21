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الرئيس بري أبرق الى نائب رئيس دولة الإمارات معزيا بوفاة شقيقه الشيخ أحمد بن راشد ال مكتوم

أخبار لبنان
2026-09-21 | 08:28
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الرئيس بري أبرق الى نائب رئيس دولة الإمارات معزيا بوفاة شقيقه الشيخ أحمد بن راشد ال مكتوم
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الرئيس بري أبرق الى نائب رئيس دولة الإمارات معزيا بوفاة شقيقه الشيخ أحمد بن راشد ال مكتوم

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري لنائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم معزيا بوفاة شقيقه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم .

وقال، في البرقية: "حضرة صاحب السمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد محمد بن راشد آل مكتوم المحترم".

وأضاف: "ببالغ الحزن والتسليم بقضاء الله الذي لا يرد تبلغنا نبأ وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم (رحمه الله)".

وتقدم بأحر التعازي من سموه بإسمه وباسم المجلس النيابي اللبناني، قائلا: "سائلين المولى العزيز القدير أن يتغمد الراحل بواسع برحمته ويسكنه الفسيح من جناته ، وأن يلهمكم وأسرته ودولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً عظيم الصبر والسلوان ودوام الأمن والاستقرار، وحسبنا وحسبكم دائما قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم".

وأضاف بري في البرقية: "﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ صدق الله العظيم . وتفضلوا بقبول فائق التعزية".

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