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الوزير مرقص استقبل سفير الجزائر ونقيبي الصحافة والمحررين وتلقى دعوة لرعاية "الزمن الجميل" الذي سيكرّم تلفزيون لبنان

أخبار لبنان
2026-09-21 | 08:56
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الوزير مرقص استقبل سفير الجزائر ونقيبي الصحافة والمحررين وتلقى دعوة لرعاية &quot;الزمن الجميل&quot; الذي سيكرّم تلفزيون لبنان
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الوزير مرقص استقبل سفير الجزائر ونقيبي الصحافة والمحررين وتلقى دعوة لرعاية "الزمن الجميل" الذي سيكرّم تلفزيون لبنان

استقبل وزير الإعلام المحامي  بول مرقص، سفير الجزائر في لبنان خميسي عريف ويحث معه في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية والمنطقة، اضافة الى سبل تطوير التعاون بين البلدين على الصعيد الإعلامي.



نقيبا الصحافة والمحررين

واستقبل الوزير مرقص نقيبي الصحافة والمحررين عوني الكعكي وجوزف القصيفي يرافقهما نائب رئيس نقابة المحررين صلاح تقي الدين.

إثر القاء قال الكعكي: «تشرفنا بمقابلة معالي الوزير، الصديق الصحافي، وأُصِر على هذه الكلمة، فحتى لو اختلفنا، تظل الصداقة أقوى من أي خلاف بيننا".

ولفت الكعكي الى "أن قانون الإعلام الذي مر عليه  15 عاماً، شهد أخذا وردا، تعرض للكثير من المناقشات  منذ أن أحيل إلى اللجان النيابية". وقال :"هناك بعض التعديلات التي نتفاهم عليها نحن ومعالي الوزير، وهو مقتنع بأننا على حق فيها، و ستعدّل الأمور وسيصبح قانوناً من أفضل القوانين بعد مخاض طويل وعسير".  

من جهته، قال القصيقي:" بحثنا مع الوزير مرقص في التعديلات التي سبق للنقابتين اللتين تشكلان اتحاد الصحافة اللبنانية (نقابة الصحافة ونقابة المحررين) أن تقدمتا بها"، معتبراً "أن هذه التعديلات ضرورية لكي يأتي القانون قانونا عصريا متوازنا وفعالا وقادراً على إنتاج إعلام وطني".  

وقال: "كان جو اللقاء وديا، سادته الصراحة والإيجابية، وتوصلنا إلى تفاهم حول تعديلات ضرورية من أجل أن يكون لدينا إعلام وطني وفاعل، وإعلام يستطيع مواجهة هذه المرحلة والتطور الكبير في عالم الإعلام".  

ولفت القصيفي إلى "أن  الاجتماع مع الوزير مرقص أوضح الكثير من النقاط، ويُبنى عليه من أجل صدور تعديلات تحسّن قانون الإعلام مستقبلا، وبالتالي نفتح صفحة جديدة لتطوير الإعلام اللبناني ولكي يأخذ دوره على الصعيدين العربي والدولي".

هراتش

ثم استقبل الوزير مرقص، الدكتور هراتش والإعلاميتين: ماتيلدا فرج الله وجاندارك أبو زيد والإعلامي أندريه داغر الذين قدموا له دعوة لحضور مهرجان "الزمن الجميل".

وقال هراتش إثر اللقاء: "سبق وأن شرفنا الوزير مرقص برعاية مهرجان "زمن الفن الجميل" في العام الماضي، وكنّا فخورين جداً بذلك؛ لأننا لمسنا مدى حبه للفن الأصيل والفنانين من زمن الفن الجميل. وفي هذا العام، قَصَدناه مجدداً لنحصل على رعايته، ورحّب بالفكرة، بل وزوّدنا بأفكارٍ جديدة لنطور المهرجان أكثر فأكثر". 

و أعلن هراتش "أن مهرجان "الزمن الجميل" هذا العام سيكون  في عيد الاستقلال في الثاني والعشرين من  شهر تشرين الثاني الذي،سينقل على شاشة "LBC"، كاشفاً عن المفاجأة الكبرى، وهي إقامة تكريم لـ "تلفزيون لبنان" في خلال المهرجان".

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