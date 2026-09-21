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نديم الجميل وضع إكليل غار على ضريح غيث ونورا الخوري : كان قائدا ومناضلا كتائبيا
أخبار لبنان
2026-09-21 | 08:58
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نديم الجميل وضع إكليل غار على ضريح غيث ونورا الخوري : كان قائدا ومناضلا كتائبيا
أكد النائب نديم الجميّل أنّ "نهج الكتائب هو خدمة لبنان لا خدمة أجندات خارجية"، وشدّد على أنّ الحزب "وقف ويقف في مواجهة حروب الآخرين على أرضنا".
كلامه جاء خلال مشاركته في إحياء ذكرى شهداء قرطبا الكتائبيين، حيث جال على فعاليات البلدة وحظي باستقبال حاشد في دارة المرحوم غيث الخوري، في حضور النائبة السابقة مها الخوري أسعد، ورئيس اتحاد بلديات جبيل رئيس بلدية قرطبا فادي مرتينوس، ومها غيث الخوري أبو خاطر وفاعليات قرطباوية.
وحيّا الجميّل مسيرة غيث الخوري، فقال: "لم أعرفه، لكني تعرّفت إليه من محبة الكتائبيين القدامى وتقديرهم لنضاله. لم يكن نائبًا ولا وزيرًا، بل قائدًا ومناضلًا كتائبيًا خدم لبنان وبلاد جبيل بكل قدراته". ورأى أنّ النائبة السابقة مها الخوري أسعد "دخلت البرلمان لا حبًا بالمناصب بل لمتابعة مسيرة غيث الاجتماعية والإنسانية والوطنية"، وأنّ هذه المسيرة "تكمل اليوم مع ابنته كارين الخوري افرام".
وفي دعوة على الفطور، رحّب مرتينوس بالجميّل "ابن الرئيس الشهيد بشير الجميّل الذي أحيا لبنان قبل أيام الذكرى الـ44 لاغتياله"، مؤكدًا أنّ "الاغتيال نال من جسده ولم ينل من روحه وقضيته". وأثنى الجميّل على جهود مرتينوس الإنمائية والاجتماعية في قضاء جبيل وقرطبا.
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