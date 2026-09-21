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جنبلاط من بعبدا: نؤيد المفاوضات إذا ما أدت الى الانسحاب التدريجي أو الكامل

أخبار لبنان
2026-09-21 | 09:40
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جنبلاط من بعبدا: نؤيد المفاوضات إذا ما أدت الى الانسحاب التدريجي أو الكامل
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جنبلاط من بعبدا: نؤيد المفاوضات إذا ما أدت الى الانسحاب التدريجي أو الكامل

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، يرافقه نجله رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، والنائب وائل أبو فاعور. 

وكان اللقاء مناسبة تم فيها عرض آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، على ضوء التطورات الراهنة. 

وقدم النائب السابق جنبلاط الى الرئيس عون، نسخة من كتاب مذكراته، الصادر تحت عنوان: "قدر في هذا المشرق، من الحرب الاهلية الى السلام المستحيل".

وبعد اللقاء، صرّح الرئيس السابق جنبلاط الى الصحافيين قائلا: "أعتقد إذا كانت الذاكرة جيدة، وهي جيدة، أني من هذا الموقع، منذ أشهر، قلت أنني أؤيد المفاوضات، ولاحقا قلت انني مع إتفاق الهدنة". 

وأضاف: "لن أسترسل أكثر، فقط لأقول ان هذه المفاوضات نؤيدها إذا ما أدت الى الانسحاب التدريجي او الكامل. هذا كل الموضوع". 

وأوضح أنه دخل في سجالات في الصحافة وغير الصحافة، لكن "الحمدلله ان سجالاتي ليست مثل سجالات المجلس النيابي التي شهدناها للأسف، وهي معيبة بحق لبنان". 

وردا على سؤال حول ما إذا كان طرحه لإتفاق الهدنة واقعيا، أجاب: "هذا موقفي الشخصي. وأقول ان اتفاق الإطار الذي صاغه رئيس البلاد مع مساعديه ومعاونيه والذي وافق عليه الرئيس نواف سلام، إذا ما أدى الى الانسحاب وترسيم الحدود، ما هو المشكل؟" 

وردا على سؤال آخر حول ما إذا كان مع المفاوضات ويطالب بمقاربة مختلفة للإتفاق، أجاب: "هذه وجهة نظري، لا أكثر ولا أقل".

أخبار لبنان

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