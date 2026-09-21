اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الخليجية يشيد بالعودة القوية للصادرات اللبنانية الى السعودية

أشاد اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الخليجية بالعودة القوية للصادرات اللبنانية إلى الأسواق السعودية، معتبراً أنها تشكّل مؤشراً إيجابياً ومهماً على استعادة المنتجات اللبنانية حضورها ومكانتها في سوق المملكة.



وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد هادي سوبرة في بيان، إن ما أعلنه وزير الزراعة نزار هاني عن تصدير ما يقارب ألفي طن يومياً من المنتجات الزراعية اللبنانية إلى الأسواق السعودية يُعدّ تطوراً بالغ الأهمية، ويؤكد حجم الطلب على المنتج اللبناني وقدرته على استعادة موقعه في هذه السوق الحيوية.



وأكد أن "هذه العودة المباركة للمنتجات اللبنانية تحمل بشائر خير، ومن شأنها أن تؤسس لعودة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي، وفتح آفاق أوسع أمام التعاون والتبادل التجاري في مختلف المجالات".



ولفت سوبرة إلى أن المنتجات اللبنانية، ولا سيما الزراعية منها، لطالما حظيت بإقبال المستهلك السعودي، مشيراً إلى أن الأرقام المسجلة حالياً تعكس هذا الإقبال، وسط توقعات بارتفاع حجم الصادرات إلى نحو ثلاثة آلاف طن يومياً.



ووجّه سوبرة الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية على دعمها الدائم للبنان ووقوفها إلى جانبه، مؤكداً التضامن الكامل معها في مواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها. وتمنّى للمملكة وقيادتها وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار، ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار.