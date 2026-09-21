رئيس الحكومة التقى السيناتور شاهين وأكد الالتزام ببسط سلطة الدولة وحصر السلاح

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في مقر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السيناتور الأميركية جين شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، في حضور سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأميركية ندى حمادة معوض.



وجرى خلال اللقاء البحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية-الأميركية.



ونوّه الرئيس سلام بمواقف السيناتور شاهين الداعمة للبنان، ولا سيما دعمها المستمر للجيش اللبناني.



وأكد "التزام الحكومة ببسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها ومواصلة الإصلاحات"، مشدداً على أهمية "استمرار الدعم الأميركي للجيش وتعزيز قدراته، وحشد الدعم للبنان في مسار التعافي وإعادة الإعمار".



كما أشار إلى "ضرورة تفادي أي فراغ قد ينشأ مع انتهاء مهمة "اليونيفيل"، مؤكداً "حاجة لبنان إلى استمرار وجود دولي في الجنوب".



ومن جهتها، شددت السيناتور شاهين على أهمية أن "يواصل لبنان مسار حصر السلاح بيد الدولة".



كما أكدت ضرورة "إقرار مجلس النواب قانون الفجوة المالية، والمضي في الإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".