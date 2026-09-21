قائد الجيش استقبل رسامني والسفير المصري وسفير لبنان لدى سوريا

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.



وخلال اللقاء، أشاد الوزير رسامني بجهود المؤسسة العسكرية للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وجرى التطرق إلى أعمال إعادة تأهيل مطار القليعات.





كذلك، استقبل قائد الجيش السفير المصري لدى لبنان علاء موسى في زيارة وداعية، وتطرق البحث إلى الأوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة. كذلك، استقبل قائد الجيش السفير المصري لدى لبنان علاء موسى في زيارة وداعية، وتطرق البحث إلى الأوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة.