سلام بحث مع نظيره القطري في سبل تعزيز الدعم والتعاون بين البلدين... وتشديد على أهمية تكثيف الجهود لخفض التصعيد

التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي.



وخلال اللقاء، تم البحث في آخر التطورات في المنطقة، وشدد الجانبان على "أهمية تكثيف الجهود لخفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة وتجنيبها المزيد من المواجهات".



كما تم البحث في العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.



وشكر الرئيس سلام لـ"دولة قطر وقوفها الدائم إلى جانب لبنان".