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سلام بحث مع نظيره القطري في سبل تعزيز الدعم والتعاون بين البلدين... وتشديد على أهمية تكثيف الجهود لخفض التصعيد
أخبار لبنان
2026-09-21 | 12:02
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سلام بحث مع نظيره القطري في سبل تعزيز الدعم والتعاون بين البلدين... وتشديد على أهمية تكثيف الجهود لخفض التصعيد
التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي.
وخلال اللقاء، تم البحث في آخر التطورات في المنطقة، وشدد الجانبان على "أهمية تكثيف الجهود لخفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة وتجنيبها المزيد من المواجهات".
كما تم البحث في العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.
وشكر الرئيس سلام لـ"دولة قطر وقوفها الدائم إلى جانب لبنان".
كما تم البحث في سبل تعزيز الدعم والتعاون بين البلدين، ولا سيما في قطاعي الطاقة والكهرباء، لما لذلك من أهمية في التخفيف من الصعوبات المعيشية التي يواجهها اللبنانيون، إضافة إلى دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته.
كما تناول البحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ودعم مسار التعافي وإعادة الإعمار في لبنان.
أخبار لبنان
نواف سلام
محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني
لبنان
قطر
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