سفير أميركا لدى الأمم المتحدة: اليونيفيل لم تنجح في تنفيذ مهمتها جنوبي الليطاني

وفي انتظار أن تتضح ملامح مرحلة ما بعد اليونيفيل في لبنان، تؤكد الولايات المتحدة مجددًا، عبر سفيرها لدى الأمم المتحدة مايك وولتز، أن القوة الدولية لم تنجح في تنفيذ المهمة الموكلة إليها جنوبي نهر الليطاني.