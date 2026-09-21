رجي عرض مع نظيره الدانماركي التطورات في لبنان وملف ما بعد "اليونيفيل"

التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، على هامش أعمال الأمم المتحدة في نيويورك، نظيره الدانماركي لارس لوكه راسموسن، وبحث الجانبان في تطورات الأوضاع في لبنان، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، ومسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل.



وتصدر ملف مرحلة ما بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل" المحادثات، حيث طلب الوزير رجي من الدانمارك، بصفتها عضواً حالياً في مجلس الأمن، دعم مساعي لبنان لتأمين وجود دولي في الجنوب تحت مظلة الأمم المتحدة.



وجدّد الوزير الدانماركي "استعداد بلاده لمواصلة دعم لبنان".



كما شدّد الوزير رجي على "أهمية دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، بما يمكّنه من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليه وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".