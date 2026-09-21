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نواف سلام التقى رئيس فنلندا... وهذا ما جرى بحثه

أخبار لبنان
2026-09-21 | 15:43
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نواف سلام التقى رئيس فنلندا... وهذا ما جرى بحثه
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نواف سلام التقى رئيس فنلندا... وهذا ما جرى بحثه

التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام رئيس جمهورية فنلندا ألكسندر ستوب، بحضور مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير إبراهيم عساف. وجرى خلال اللقاء البحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة، ولا سيما التصعيد الإقليمي وتداعياته.
 
وأكد الجانبان تمسكهما بالتعددية وبالدور المحوري للأمم المتحدة في صون الأمن والاستقرار الدوليين، وأهمية الدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد وتعزيز العمل متعدد الأطراف.
 

وشكر الرئيس سلام فنلندا على مساهمتها في قوات "اليونيفيل" ودورها في دعم الاستقرار في جنوب لبنان. ورحب الجانبان بالجهود الرامية إلى ضمان استمرارية دور الأمم المتحدة في لبنان، وأهمية استمرار وجود قوة دولية بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"، بما يحول دون حصول أي فراغ ويسهم في الحفاظ على الاستقرار.
 

أخبار لبنان

نواف سلام

فنلندا

ألكسندر ستوب

اليونيفيل

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