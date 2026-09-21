لقاء بين سلام وملك الأردن... وبحثٌ في ضرورة العمل على أن تخلف "اليونيفيل" قوة تتمتع بمظلة دولية

التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.



وشكر الرئيس سلام جلالة الملك على دعم الأردن المستمر للبنان ومؤسساته، ولا سيما الجيش اللبناني، مثمناً جهود الأردن في عقد جولة خاصة من مبادرة "اجتماعات العقبة" في باريس مؤخرا بهدف حشد الدعم الدولي للجيش وقوى الأمن الداخلي.



كما جرى البحث في متابعة نتائج الاجتماع الذي عُقد في باريس أخيراً بمشاركة جلالة الملك والرئيسين جوزاف عون وإيمانويل ماكرون.