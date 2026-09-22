رئيس الوزراء من نيويورك: حملتُ أولويات لبنان في مقدّمها ضرورة التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل ووقف اعتداءاتها

على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اجتمعت اليوم بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن… pic.twitter.com/DyTK0zcdym — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) September 22, 2026

اجتمع رئيس الوزراء نواف سلام بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان، والرئيس الفنلنديّ ألكسندر ستوب، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطريّ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، ووزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، والسيناتور الأميركية جين شاهين، ‏على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.و‏حمل في هذه اللقاءات أولويات لبنان في مقدّمها ضرورة التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها، وتعزيز قدرات الجيش، والعمل على استمرار وجود دولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، والمضي في بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها.‏كما بحث حشد الدعم لمسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار، ومواصلة الإصلاحات التي بدأتها الحكومة، وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون، ولا سيما في مجالات الطاقة والنقل ومشاريع الربط الإقليمي.وكتب على اكس: "‏لبنان ماضٍ في القيام بمسؤولياته، وفي بناء دولة قادرة تستعيد سيادتها، وتعيد أهلها إلى أرضهم، وتفتح أمامهم فرص التعافي والنهوض".