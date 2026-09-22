رئيس الوزراء من نيويورك: حملتُ أولويات لبنان في مقدّمها ضرورة التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل ووقف اعتداءاتها

على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اجتمعت اليوم بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن… pic.twitter.com/DyTK0zcdym
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) September 22, 2026
على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اجتمعت اليوم بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن… pic.twitter.com/DyTK0zcdym