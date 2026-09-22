الأسمر من بعبدا: طالبنا بخلية اقتصادية وزارية لمتابعة الضغوط المعيشية وانعقاد لجنة المؤشر وزيادة بدل النقل

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الأسمر.



وبعد اللقاء، قال الأسمر: "طالبنا بتشكيل خلية اقتصادية وزارية لمتابعة الضغوط المعيشية، والإسراع في انعقاد لجنة المؤشر وزيادة بدل النقل".



وأشار الى أن "الرئيس عون أبدى دعمه للمطالب، ونحن بانتظار عودة رئيس الوزراء من الخارج لتشكيل الخلية الوزارية، والبدء بإجراءات عملية للتخفيف من الأعباء الضاغطة عن الشعب اللبناني".