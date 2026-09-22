مخزومي التقى دوريل: حرصاء على تعزيز التعاون اللبناني - الفرنسي ودعم مؤسسات الدولة والإصلاحات

التقى النائب فؤاد مخزومي سفير فرنسا لدى لبنان باتريك دوريل، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون اللبناني–الفرنسي.



وكتب مخزومي عبر حسابه على منصة "إكس": "تشرّفت بلقاء سفير فرنسا لدى لبنان باتريك دوريل، في لقاء ودّي عكس عمق الصداقة التاريخية التي تجمع بلدينا. وأكّدتُ تقديرنا الكبير لفرنسا، الصديقة الوفيّة التي وقفت إلى جانب لبنان وشعبه في أصعب الظروف، ولجهودها المتواصلة دعماً لسيادته واستقراره ونهوضه. وبحثنا في التطورات المحلية والإقليمية، والجهود الفرنسية لمساندة لبنان، وتطرّقنا إلى مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس. كما أكّدتُ حرصنا على تعزيز التعاون اللبناني–الفرنسي، ودعم مؤسسات الدولة والإصلاحات واستعادة الثقة بلبنان، بما يفتح أمام اللبنانيين آفاقاً جديدة للأمل والتعافي والازدهار".