مخزومي التقى دوريل: حرصاء على تعزيز التعاون اللبناني - الفرنسي ودعم مؤسسات الدولة والإصلاحات

تشرّفتُ بلقاء سفير فرنسا لدى لبنان السيد باتريك دوريل، في لقاء ودّي عكس عمق الصداقة التاريخية التي تجمع بلدينا. وأكّدتُ تقديرنا الكبير لفرنسا، الصديقة الوفيّة التي وقفت إلى جانب لبنان وشعبه في أصعب الظروف، ولجهودها المتواصلة دعماً لسيادته واستقراره ونهوضه.
وبحثنا في التطورات… pic.twitter.com/pZ84Yyqk1f
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) September 22, 2026
تشرّفتُ بلقاء سفير فرنسا لدى لبنان السيد باتريك دوريل، في لقاء ودّي عكس عمق الصداقة التاريخية التي تجمع بلدينا. وأكّدتُ تقديرنا الكبير لفرنسا، الصديقة الوفيّة التي وقفت إلى جانب لبنان وشعبه في أصعب الظروف، ولجهودها المتواصلة دعماً لسيادته واستقراره ونهوضه.
وبحثنا في التطورات… pic.twitter.com/pZ84Yyqk1f