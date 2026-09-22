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مكتب وزير العمل حذّر من صفحة وهمية على "فايسبوك": منتحلة للصفة والهوية ولعدم التفاعل معها

أخبار لبنان
2026-09-22 | 09:24
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مكتب وزير العمل حذّر من صفحة وهمية على &quot;فايسبوك&quot;: منتحلة للصفة والهوية ولعدم التفاعل معها
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مكتب وزير العمل حذّر من صفحة وهمية على "فايسبوك": منتحلة للصفة والهوية ولعدم التفاعل معها

حذّر مكتب وزير العمل محمد حيدر في بيان، من "وجود صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تنتحل اسم وصورة وزير العمل محمد حيدر، وتقوم بإرسال رسائل خاصة إلى عدد من الأشخاص، في محاولة لإيهامهم بأنها الصفحة الشخصية للوزير".

وأكد أن "هذه الصفحة لا تمت إلى الوزير أو مكتبه بأي صلة، وهي صفحة منتحلة للصفة والهوية"، داعياً "المواطنين والمتابعين إلى عدم التفاعل معها أو الرد على رسائلها أو تزويدها بأي معلومات أو بيانات شخصية، وعدم التجاوب مع أي طلبات تصدر عنها".

وأشار الى أنه "قد تم وضع هذا الأمر في عهدة النيابة العامة المختصة، التي أعطت إشارتها لملاحقة المسؤولين عن إنشاء هذه الصفحة وإدارتها، فيما باشرت شعبة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي الإجراءات اللازمة للتحقيق في القضية والعمل على كشف هوية الأشخاص والجهات التي تقف وراء هذه الصفحة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وشدد على أن أي "تواصل أو موقف أو طلب صادر عن الوزير أو مكتبه يتم حصراً عبر القنوات الرسمية والمعتمدة"، محذراً من "الانجرار وراء أي صفحات أو حسابات تنتحل صفة معالي الوزير أو وزارة العمل".

ودعا المواطنين والمتابعين إلى توخي الحذر وإبلاغ الجهات المختصة عن أي نشاط مشبوه مرتبط بهذه الصفحة أو غيرها من الصفحات والحسابات المماثلة.

أخبار لبنان

محمد حيدر

صفحة وهمية

فايسبوك

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