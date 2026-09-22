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بلدية بيروت ونقابة المهندسين تبحثان السلامة العمرانية وتوقّعان بروتوكول تعاون (صور)
أخبار لبنان
2026-09-22 | 05:43
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بلدية بيروت ونقابة المهندسين تبحثان السلامة العمرانية وتوقّعان بروتوكول تعاون (صور)
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، ان محافظ بيروت القاضي مروان عبود عقد اجتماعاً في مكتبه بحضور رئيس المجلس البلدي المهندس إبراهيم زيدان، نقيب المهندسين في بيروت النقيب فادي حنا، أمين عام الهيئة العليا للاغاثة العميد بسام النابلسي، أعضاء المجلس البلدي عماد فقيه، محمد مشاقة، وهوفهانيس هاكوب بجاقجيان، أمين سر نقابة المهندسين المهندس هيثم إسماعيل، وأعضاء مجلس النقابة المهندسين أحمد نجم الدين، بسام علي حسن، و عماد مدور، مدير مصلحة الهندسة في بلدية بيروت المهندس جهاد البقاعي، رئيس دائرة المباني المهندس هاني العرب، المستشار المهندس راشد سركيس، والمستشارة المهندسة مروة غزيري.
وبحث المجتمعون حاجة بيروت إلى مخطط توجيهي جديد يحافظ على هويتها العمرانية، وينظم ارتفاعات المباني وتراجعاتها وتوزيع المساحات العامة وتصنيف الشوارع، بما يعزز السلامة ويحسن المشهد العمراني.
كما بحثوا ملف المباني المتصدعة والآيلة للسقوط، حيث عرض العميد النابلسي تجربة طرابلس في تصنيف الأبنية وفق درجة الخطورة، فيما عرض المهندس هاني العرب نتائج المسوحات السابقة، ولا سيما التي أجريت بعد هزة عام 2023، وأكد أهمية تحديثها وإجراء مسوحات جديدة.
وجرى كذلك بحث إطلاق منصة إلكترونية تتيح للمواطنين الإبلاغ عن حالة الأبنية وإرفاق الصور، بما يساعد على تحديد الأبنية الأكثر خطورة وتسريع الاستجابة.
وفي ختام الاجتماع، وقّعت بلدية بيروت ونقابة المهندسين بروتوكول تعاون تامين الدعم الفني الهندسي والتقني والدراسات لتوحيد الجهود في مسح الأبنية وتقييمها وتصنيفها، وتحديث بياناتها، ووضع آليات للتعامل مع المباني المتصدعة والآيلة للسقوط، بما يعزز السلامة العامة ويحافظ على سلامة سكان العاصمة.
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القاضي مروان عبود
نقابة المهندسين
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