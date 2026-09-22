ضاهر في بعبدا وعرض للأوضاع العامة في البلاد

عرض النائب ميشال ضاهر مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، الأوضاع العامة في البلاد، في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة وتداعيات الحرب الدائرة في المنطقة وانعكاساتها على الواقعين السياسيّ والاقتصاديّ والأمنيّ في لبنان.



وتناول اللقاء عددًا من الملفات الداخلية والتحديات التي تواجه الدولة، إضافة إلى مجموعة من القضايا التي تعني قضاء زحلة والبقاع، وسبل متابعة المطالب الإنمائية والخدماتية للمنطقة، بما يعزز حضور الدولة ويخفف الأعباء عن المواطنين.



وفي إطار متابعة النائب ضاهر للملفات التي تهم القطاعين الإنمائي والاقتصادي في البقاع، خصوصًا موضوع الكسارات في قرى شرقي زحلة، أبلغ الرئيس عون النائب ضاهر أن الحكومة، ونظراً إلى حاجة وزارة الأشغال العامة والنقل إلى مادة البحص لتنفيذ أعمالها ومشاريعها، ستتخذ قراراً بإعادة فتح الكسارات.



وشدد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة في الملفات التي تخص قضاء زحلة والبقاع، والعمل على تحويل المطالب الإنمائية إلى خطوات عملية تعزز دور الدولة وتدعم المناطق في هذه المرحلة الدقيقة.