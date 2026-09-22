الوزير مرقص بعد رد المجلس الدستوري الطعن: مبروك للمتعاقدين تثبيت حقوقهم التقاعدية بعد نحو 19 سنة من الانتظار

بارك وزير الاعلام بول مرقص للمتعاقدين لتثبيت حقوقهم التقاعدية.



وشكر، في منشور على منصة "إكس"، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والنواب "لتجاوبهم في هذه المسيرة بعد نحو 19 سنة من الانتظار وإلى كل عقل حقوقي ذهب بإتجاه انصافهم".



وقال مرقص: "عملنا وجهدنا اليوم مع هذا العهد وفي هذه الحكومة سيتجهان لدرس كيفية إيصال الحقوق إلى سائر الفئات الاجتماعية".