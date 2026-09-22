مخزومي: تكرار حوادث رشق السيارات بالحجارة أمر مرفوض... ولفتح تحقيق جدي وسريع

شدد النائب فؤاد مخزومي على أن تكرار حوادث رشق السيارات بالحجارة وإلقاء الأجسام الثقيلة عليها، ولا سيما في محيط طريق المطار القديم منذ فترة، والمدينة الرياضية مؤخرًا، أمر مرفوض بكل المقاييس لأنه يهدد حياة المواطنين وسلامتهم ويؤكد الحاجة إلى معالجة أمنية عاجلة وحازمة.



وقال عبر "إكس": "أطالب وزارة الداخلية والبلديات، والأجهزة الأمنية المختصة، ولا سيما قوى الأمن الداخلي، بفتح تحقيق جدي وسريع لكشف ملابسات هذه الحوادث وتوقيف المتورطين، بالتوازي مع تكثيف الدوريات الأمنية وتعزيز المراقبة في هذه النقاط، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تكرارها".



واعتبر مخزومي أن حماية المواطنين على الطرقات مسؤولية أساسية تقع على عاتق الدولة وأجهزتها الأمنية، ولا يمكن التهاون مع أي ممارسات تعرّض الأرواح للخطر أو تهدد الأمن والاستقرار.