مخزومي: تكرار حوادث رشق السيارات بالحجارة أمر مرفوض... ولفتح تحقيق جدي وسريع

تكرار حوادث رشق السيارات بالحجارة وإلقاء الأجسام الثقيلة عليها، ولا سيما في محيط طريق المطار القديم منذ فترة، والمدينة الرياضية مؤخرًا، أمر مرفوض بكل المقاييس لأنه يهدد حياة المواطنين وسلامتهم ويؤكد الحاجة إلى معالجة أمنية عاجلة وحازمة.
أطالب وزارة الداخلية والبلديات، والأجهزة… pic.twitter.com/PCIHkYWMDf
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) September 22, 2026
تكرار حوادث رشق السيارات بالحجارة وإلقاء الأجسام الثقيلة عليها، ولا سيما في محيط طريق المطار القديم منذ فترة، والمدينة الرياضية مؤخرًا، أمر مرفوض بكل المقاييس لأنه يهدد حياة المواطنين وسلامتهم ويؤكد الحاجة إلى معالجة أمنية عاجلة وحازمة.
أطالب وزارة الداخلية والبلديات، والأجهزة… pic.twitter.com/PCIHkYWMDf