دريان هنأ باليوم الوطني السعودي: سلامة المملكة هي سلامة كل الوطن العربي والإسلامي

هنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وشعب المملكة العربية السعودية الشقيق باليوم الوطني السعودي.



وقال: "اليوم الوطني للمملكة يذكرنا بالتاريخ المجيد للسعودية منذ قيامها حتى تاريخه الذي يزداد فيه حضور المملكة العربية السعودية رسوخا وصلابة وتألقا في خدمة القضايا الإسلامية والعربية والدولية منذ قيام المملكة وتوحيدها بقيادة حكيمة ورشيدة من الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه".



أضاف: "إن دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية تحمل كل مشاعر الأخوة والمحبة والفخر والاعتزاز والتقدير للمملكة العربية السعودية وإنجازاتها ولشعبها العربي الشقيق ولدورها العربي الجامع وما تمثله من مكانة راسخة في العالم العربي والإسلامي، وستظل في شموخها وازدهارها واستقرارها وطموحها، قبلة للعرب والمسلمين، ولكل محبي السلام والاعتدال والعيش الرغد".



واعتبر دريان أن "أي استهداف لبلاد الحرمين الشريفين ينال منا جميعا، وهو استهداف للأمة الإسلامية والعربية وللعالم أجمع".



وقال: "تأتي هذه المناسبة كل عام لتؤكد أن سلامة المملكة العربية السعودية هي سلامة كل الوطن العربي والإسلامي، لذا نتضرع الى الله عز وجل أن يصون المملكة وشعبها، وأن يبعد عن بلاد الحرمين الشريفين كيد الحاقدين والمغرضين والمتآمرين الذين يريدون شرا بالمملكة بلاد الحرمين الشريفين".



وأضاف: "نسأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يوفقه لكل خير، وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويوفقه ويسدد خطاه، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية، ويديم عليها وعلى المقيمين في بلاد الحرمين الشريفين نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء، ويحفظ شعبها من كل مكروه".