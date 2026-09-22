أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المجلس الدستوري يردّ الطعن بقانون إخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد

أخبار لبنان
2026-09-22 | 07:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المجلس الدستوري يردّ الطعن بقانون إخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
المجلس الدستوري يردّ الطعن بقانون إخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد

أصدر المجلس الدستوري قراراً بأكثرية 7 أعضاء من أصل 9 برد الطعن المقدم من عشرة نواب ضد قانون إخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد، مؤكداً دستورية إقراره وصحته.

واعتبر المجلس الدستوري أن إدخال الهيئة العامة لمجلس النواب تعديلات على دائرة المستفيدين مقارنة بالصيغة التي درستها اللجان النيابية المشتركة لا يشكل مخالفة دستورية تؤدي للإبطال، كون "مجلس النواب هو سيد نفسه في تبني المبادرات التشريعية وتعديلها قبل إقرارها".

ومما جاء في القرار: 

4- مخالفة الأصول التشريعية الجوهرية:  

حيث إنّ الجهة المستدعية تدلي بأن الصيغة التي درستها اللجان النيابية المشتركة كانت ذات نطاق محدد، ثم أدخلت الهيئة العامة تعديلاً جوهرياً على دائرة المستفيدين، ما يشكل مخالفة تؤدي الى إبطال النص المطعون فيه،  

وحيث إنّه يعود للمجلس الدستوري ان ينظر، في معرض إعمال رقابته على دستورية اي نص تشريعي مطعون فيه لديه، في ما اذا كان هذا النص تم وفق أحكام الدستور، أي أن ينظر في عيوب عدم الدستورية التي قد تشوب أصول التشريع المنصوص عنها في الدستور، او المكرسة في القواعد العامة الأساسية الواردة في مقدمته أو في متنه، أو في المبادئ العامة ذات القيمة الدستورية، وان لا تكون رقابته بالتالي مقتصرة على مضمون النص التشريعي المطعون فيه وانطباقه على الدستور وسائر القواعد والمبادئ الدستورية،  

وحيث إنّ التذرع بأن النص الذي تم التصديق عليه من قبل الهيئة العامة يختلف اختلافاً جوهرياً عن النص الذي درسته اللجان المشتركة لجهة تحديد دائرة المستفيدين من احكام القانون بدون الاشارة الى مواطن الخلل الدستوري، لاسيما ما اعترى آلية التصويت المنصوص عليها في المادة 36 من الدستور، لا يكفي للقول بوجود مخالفة دستورية تؤدي الى إبطال النص المطعون فيه، خاصة وإن مجلس النواب هو سيد نفسه في تبني أي مشروع قانون وبالتالي ادخال أية تعديلات عليه، أو ابداء ملاحظات بشأنه قبل اقراره،  

وحيث إنّ السبب المدلى به لهذه الجهة يكون في غير محله ومستوجباً الرد.

لذلك  تقرر بالأكثرية:  

أولاً- قبول المراجعة شكلاً.  

ثانياً- ردّها في الأساس.  

ثالثاً: إبلاغ هذا القرار من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، رئاسة مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.  

قرار صدر في الحدت بتاريخ 2026/9/22  

ميشال طرزي          فوزات فرحات          إلياس مشرقاني          ميراي نجم

(مخالفة)  

ألبير سرحان          أحمد أكرم بعاصيري          رياض أبو غيدا  

الرئيس

أمين السرّ

(مخالف)  

طنوس مشلب  - عوني رمضان 

أخبار لبنان

الدستوري

الطعن

بقانون

إخضاع

المتعاقدين

لشرعة

التقاعد

LBCI التالي
الوزير مرقص بعد رد المجلس الدستوري الطعن: مبروك للمتعاقدين تثبيت حقوقهم التقاعدية بعد نحو 19 سنة من الانتظار
دريان هنأ باليوم الوطني السعودي: سلامة المملكة هي سلامة كل الوطن العربي والإسلامي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:27

المجلس الدستوري أصدر قراراً بردّ الطعن المقدم اليه من عشرة نواب ضد قانون إخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد بعد أن أقرّه مجلس النواب وذلك بغالبية 7 أعضاء من أصل 9

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-15

اقرار اقتراح قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام لشرعة التقاعد معدلا بالتصويت بالمناداة بأكثرية 61 صوتا ومعارضة 30 نائبا

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-15

الجلسة التشريعية الى السادسة مساء والمجلس أقر اقتراح اخضاع المتعاقدين في الإعلام لشرعة التقاعد بعد جدل واعتراض نواب و61 صوتوا مع بالمناداة و30 ضد

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-15

مرقص: قانون شرعة التقاعد يضمن حقوق المتعاقدين بعد سنوات طويلة من الخدمة أسوة بموظفي الدولة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:02

سلام ورجي وعرفة يشاركون في إفتتاح أعمال المناقشة العامة للدورة ال81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

LBCI
أخبار لبنان
09:37

رجي يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتّحدة ويلتقي بارولين

LBCI
أخبار لبنان
09:24

هيكل بحث المستجدات مع ضاهر وأرسلان.. إشادة بدور الجيش في حفظ الاستقرار

LBCI
أخبار لبنان
09:22

الرئيس عون استقبل ضاهر والمر والأسمر ومجلس إدارة مرفأ طرابلس: كفى استقواء بالخارج ضد بعضنا في الداخل خدمة لاعداء لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-09-20

إعلام رسمي: إيران تلقت معلومات بأن أميركا تعتزم استئناف العمليات القتالية

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-26

الحشيمي منتقدا تشبيه النواب السنة بـ"السعادين": المطلوب حذف الفيديو فورًا وتقديم اعتذار علني

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-18

تابعوا الحلقة الاولى من برنامج "أكرم من مين" مع وسام حنا الليلة الساعة ٨:٣٠ مساء مباشرة عبر شاشة الـLBCI

LBCI
أخبار دولية
2026-09-17

ترامب يهدد بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بسبب خطة الشراكة مع كندا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
09:58

سوفليه بالجبن مع الشيف فادي زغيب: إليكم طريقة التحضير (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:53

وزير العدل في قصر العدل في النبطية

LBCI
أمن وقضاء
03:48

مطلقو النار في إشكال قب الياس - زحلة في قبضة الجيش

LBCI
أخبار لبنان
03:40

اليونيفيل تجدد التأكيد على التطلّع المشترك للسلام رغم استمرار النزاع

LBCI
أخبار دولية
02:36

الرئيس الإيراني: خرجنا من الحرب مرفوعي الرأس... وسندافع بحزم عن مواقفنا في المحافل الدولية

LBCI
أخبار دولية
00:00

اتفاق فرنسيّ أميركيّ على توحيد الجهود لوقف ضربات على أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

"إذا دقت علقت"... الكبة الإهدنية من الجرن إلى الخريطة السياحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

جمعية "كلنا عيلة" بمركز طبي ثالث… لتبقى الرعاية أقرب للناس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لقاء ترامب وبزشكيان المحتمل... نيويورك تختبر فرص الحوار بين واشنطن وطهران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
10:28

فيديو ضحى العريبي في حريصا لم يمرّ مرور الكرام... رئيس مزار سيدة لبنان يكشف للـLBCI عن إجراءات قانونية (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
08:27

تاجر أسلحة في قبضة الجيش بعد تبادل لإطلاق النار خلال عملية التوقيف

LBCI
أمن وقضاء
03:48

مطلقو النار في إشكال قب الياس - زحلة في قبضة الجيش

LBCI
أخبار دولية
10:43

أربع شبكات أميركية كبرى تعلن وقف التغطيات المشتركة لأخبار ترامب تضامنا مع "سي إن إن"

LBCI
أمن وقضاء
11:04

عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح في قبضة الجيش في شتورة – زحلة... وتنفيذ تدابير أمنية في مناطق مختلفة

LBCI
حال الطقس
01:47

طقس متقلب وأمطار محلّية خفيفة

LBCI
أخبار لبنان
02:17

رسامني يتقدّم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بشأن سيول المكلّس وورشة المنصورية

LBCI
أخبار دولية
00:43

الأرجنتين اتهمت سبعة إيرانيين ولبنانيّ في قضية تفجير مركز يهوديّ عام 1994

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More