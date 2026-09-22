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المكتب الاعلامي لوزارة التربية يوضح: تلامذة "الفارابي" و"روضة ضهر المغر" نُقلوا إلى "ابن سينا" ولا أطفال في الشارع

أخبار لبنان
2026-09-22 | 08:18
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المكتب الاعلامي لوزارة التربية يوضح: تلامذة &quot;الفارابي&quot; و&quot;روضة ضهر المغر&quot; نُقلوا إلى &quot;ابن سينا&quot; ولا أطفال في الشارع
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المكتب الاعلامي لوزارة التربية يوضح: تلامذة "الفارابي" و"روضة ضهر المغر" نُقلوا إلى "ابن سينا" ولا أطفال في الشارع

ردا على ما يتم تداوله من أخبار عبر مواقع اخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومفادها بان هناك نحو أربعمائة طفل في الشارع نتيجة لإقفال مدرسة الفارابي الرسمية وروضة ضهر المغر الرسمية، أكد المكتب الإعلامي في وزارة التربية أن "تلامذة هاتين المدرستين تم نقلهم في العام الدراسي الماضي إلى مبنى مدرسة ابن سينا في المنطقة القريبة ، نتيجة للكشف على المباني الخطرة في طرابلس والقبة ، وبالتالي لا يوجد اي ولد في الشارع". 

وأشار المكتب إلى أنه "في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى تأمين مقعد دراسي إلى كل متعلم في لبنان ، وتوفير المباني المدرسية الآمنة للتلاميذ بعيدا من أي خطر يمكن ان ينتج عن التصدعات"، عمدت وزارة التربية إلى نقل التلامذة من مدرستي الفارابي وروضه ضهر المغر في طرابلس إلى مبنى مدرسة ابن سينا القريب، وذلك بسبب الخطر الداهم الذي يشكله المبنى الملاصق للمدرستين والمصنف بأنه آيل للسقوط في أي لحظة. 

وقال المكتب، في بيان: "كان مالك المبنى الذي يضم المدرستين المذكورتين طالب منذ ثلاث سنوات باستعادة المبنى الذي كانت الوزارة استأجرته منه منذ فترة طويلة، وربح دعوى قضائية لاستعادة المبنى لكن الأهالي رفضوا المغادرة في حينه اي قبل الإخلاء". 

وأضاف أن "الوزارة تسلمت كتابا من هيئة القضايا لتنفيذ حكم محكمة الاستئناف الذي اكد وجوب إخلاء العقار وتنظيم محضر تسليم وتسلم للمأجور  تفاديا لترتيب اي بدلات إيجار مستقبلية قد تتكبدها الدولة اللبنانية نتيجة لأي تأخير في التنفيذ". 

ودعت الوزارة الاعلاميين وناشري المواقع الإخبارية على تنوعها إلى استقاء الاخبار من مصادرها الرسمية فقط. 

كما دعت الأهالي إلى "عدم الاقتراب من المبنى المتصدع حرصا على سلامتهم وسلامة اولادهم، لا سيما وان الوزارة بصدد تنفيذ الحكم القضائي وتسليم المبنى إلى أصحابه ونقل التجهيزات التي بقيت فيه عند أخلائه في العام الدراسي الماضي".

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