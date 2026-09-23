شقير الى الولايات المتحدة على رأس وفد تقني

توجّه المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير على رأس وفد تقني إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث جهّزت المديرية السفارة اللبنانية في واشنطن والقنصلية العامة في ديترويت بالأنظمة والمعدات اللازمة لاستقبال طلبات جوازات السفر اللبنانية البيومترية، ودرّبت الموظفين المعنيين على استخدامها.

وبحسب مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، تأتي هذه الزيارة ضمن إطار الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن العام لتسهيل معاملات اللبنانيين المقيمين في الخارج.

وأوضحت المديرية العامة للأمن العام أنها قد باشرت، اعتباراً من تاريخ 21/09/2026، استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية للبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية، دون الحاجة إلى حضورهم إلى لبنان".