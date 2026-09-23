الرئيس الفرنسي أمام الجمعية العامة في نيويورك: سيادة لبنان وحدها كفيلة بنزع سلاح حزب الله

الدفاع المدني: انتشال جثة فتى مجهول الهوية من البحر في الروشة

الدفاع المدني: انتشال جثة فتى مجهول الهوية من البحر في الروشة

الشرع من نيويورك: دمشق عازمة على مساعدة لبنان في حصر السلاح بيد الدولة