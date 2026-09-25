رئيس الحكومة: الخيار الدبلوماسيّ هو الأسرع والأقل كلفة على لبنان

أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ المطلوب هو التفاهم على قوة دولية جديدة برعاية أممية.



وقال، في حديث لـ"العربية": "لا نزال بحاجة لوجود دولي في الجنوب للمراقبة والتبليغ".



وشدد على أنّ الخيار الدبلوماسيّ هو الأسرع والأقل كلفة على لبنان.



ورأى أنّ سلاح حزب الله لم يردع ولم يحمِ منذ 26 عامًا وعجز عن حماية قياداته وكوادره ولم يردع إسرائيل وتسبب باحتلال 70 قرية.



وقال: "هدفنا حصر السلاح ولن نتراجع عن تحقيقه".



واعتبر سلام أنّ حصر السلاح بوقت قصير هو ضرب من الخيال.