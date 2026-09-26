لقاء جمع الرئيس سلام بوزير الخارجية السعوديّ: بحثٌ في أوضاع المنطقة

بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع وزير الخارجية السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

ورحب الرئيس سلام بالاتفاق على بدء العمل لتفعيل اللجنة السعودية اللبنانية المشتركة.

وشكر المملكة على هذه الخطوة، ولا سيما أنها تأتي بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

كما بحث المجتمعون الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأطلع الرئيس سلام وزير الخارجية السعودي على مسار العمل ضمن الإطار الثلاثي، مشددًا على ضرورة أن يترافق هذا المسار مع جدول زمني واضح وآلية للتحقق من تنفيذ الالتزامات.

وثمّن الأمير فيصل بن فرحان، من جهته، الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للحفاظ على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميّ.