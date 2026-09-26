بيان توضيحي ينفي شراكة المحامي محمد إبراهيم في شركة V Limited Invest Inc

أعلن المحامي باسم محمود الحوت أن بعض وسائل الإعلام والمواقع والمنصات الإلكترونية تتناقل على شبكات التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة وغير صحيحة مفادها أن المحامي الزميل الأستاذ محمد إبراهيم نجل المدعي العام المالي السابق الدكتور على إبراهيم هو شريك مساهم في شركة V Limited Invest Inc، في حين أن الشريك في الشركة المذكورة هو السيد محمد علي إبراهيم الإبراهيم من مواليد العام 1958 سجل رقم 361 ميناء الحصن.



وقال في بيان: "أمام هذا الكم الهائل من إنتشار الأخبار الغير صحيحة والمغرضة، نهيب بكل المعنيين عدم الإنجراف وراء هذه الإشاعات وانتظار جلاء الحقيقة عن طريق القضاء الذي نثق به وبعمله. وبناء للواقع والحقيقة ولتبيان الحقيقة نصدر هذا البيان التوضيحي".