فريد البستاني يشكر الاتحاد الأوروبي على هبة الـ505 ملايين يورو للبنان: سأتابع كيفية توزيعها وسأطالب بحصة لتشغيل مستشفى دير القمر الحكومي

توجّه النائب الدكتور فريد البستاني بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي على حزمة الدعم المالي الجديدة للبنان بقيمة 505 ملايين يورو للعامين 2026 و2027، والتي تشمل دعم التعافي الاقتصادي والإصلاحات، وتعزيز الأمن وإدارة الحدود، والحفاظ على الخدمات الأساسية، ولا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمياه.



وأكد البستاني أنه سيتابع كيفية توزيع هذه المساعدات ووجهة إنفاقها، وضرورة أن تصل إلى القطاعات والمناطق الأكثر حاجة، مشدداً على أهمية حسن إدارة الأموال وتحديد أوجه صرفها بوضوح وشفافية.



وأعرب عن أمله في أن يكون للقطاع الصحي حصة وازنة من هذه المساعدات، وسيسعى إلى أن يُخصَّص جزء منها لتأمين افتتاح وتشغيل مستشفى دير القمر الحكومي وحسن سير العمل فيه، بما يساهم في خدمة أهالي الشوف بمختلف بلداتهم ومناطقهم.



وأشار إلى أن الدعم الأوروبي يشكل فرصة مهمة للبنان في هذه المرحلة، مؤكداً أن الاستفادة الفعلية منه ترتبط بحسن إدارة الأموال وتوجيهها نحو الأولويات التي تمس حياة المواطنين وخدماتهم الأساسية.