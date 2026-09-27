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ملحم خلف للـLBCI: افراغ الجنوب من اليونيفيل هو عامل عدم استقرار... ولا أحد يحلّ مكان الجيش اللبناني
أخبار لبنان
2026-09-27 | 04:09
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ملحم خلف للـLBCI: افراغ الجنوب من اليونيفيل هو عامل عدم استقرار... ولا أحد يحلّ مكان الجيش اللبناني
أكد النائب ملحم خلف أن المظلّة الأممية القائمة اليوم في جنوب لبنان بحاجة أكثر من أي وقت الى ابقائها في الجنوب.
وشدد في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، على أن افراغ الجنوب من اليونيفيل هو عامل عدم استقرار، مشيرا الى أن هذه القوة هي التي رسّمت الحدود والخط الأرزق وهي التي فكّكت كل مخلفات الحرب من ألغام وقنابل عنقودية وسمحت بإعادة استعمال الأرض.
ولفت خلف إلى أن هناك قوافل تنطلق من الداخل اللبناني لإبقاء الرابط مع القرى المحاصرة في دبل وعين إبل ورميش. وسأل: "هذه القرى المحاصرة، من سيؤمّن لها هذا التواصل مع الداخل" بعد اليونيفيل؟، موضحًا أن الممر الآمن إلى هذه القرى يتم من خلال مواكبة قوات اليونيفيل.
وشدّد خلف على "ألا أحد يحلّ مكان الجيش اللبناني، فهو السلطة التي تفرض سيادتها على الأراضي اللبنانية". لكنه لفت إلى أن الجيش بحاجة إلى مساعدة، قائلا: "أبقوا على قوات اليونيفيل".
واعتبر أنه يجب دعم القرار 1701 بما يسمح بضبط الواقع المتفلت القائم.
أخبار لبنان
ملحم خلف
الجنوب
اليونيفيل
الجيش اللبناني
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