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الراعي: الدولة تحتاج إلى نَفَس طويل لبناء الوحدة الداخلية وتقريب المواقف

أخبار لبنان
2026-09-27 | 07:08
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الراعي: الدولة تحتاج إلى نَفَس طويل لبناء الوحدة الداخلية وتقريب المواقف
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الراعي: الدولة تحتاج إلى نَفَس طويل لبناء الوحدة الداخلية وتقريب المواقف

شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على أن الصبر ليس انتظارًا سلبيًا، ولا استسلامًا للأزمات، بل ثباتٌ على الهدف ومثابرةٌ في العمل حتى بلوغ النتيجة.

ورأى الراعي خلال قداس احتفالي لمناسبة تكريس مذبح الطوباويين البطريركين مار اسطفان الدويهي ومار الياس الحويك في كاتدرائية مار جرجس المارونية في وسط بيروت بحضور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن لبنان اليوم يحتاج إلى هذا النوع من الصبر: صبرٍ يرافق القرار والحوار والعمل الجدي من أجل قيام دولة قادرة على تحمّل كامل مسؤولياتها.
 

وقال الراعي: "من هنا تبرز أهمية ما يُبحث في شأن دعم الجيش اللبناني وتسليحه وتجهيزه وتمكين الدولة، ولا سيما بعد الاجتماع الذي عُقد في باريس في السابع عشر من أيلول ليبحث احتياجات الجيش والقوى الأمنية ومستقبل الوضع في الجنوب. فالمطلوب أن تتحول المواقف إلى خطوات عملية، وأن يترسخ مبدأ الدولة الواحدة القادرة، صاحبة المرجعية في السلاح والقرار الأمني".

واعتبر أن الدولة تحتاج أيضًا إلى نَفَس طويل لبناء الوحدة الداخلية، وتقريب المواقف، واستعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم، مؤكدا أن الوحدة لا تُفرض بقرار، ولا تُبنى في جلسة واحدة، بل تحتاج إلى حوار وإرادة مشتركة وإلى وضع المصلحة الوطنية فوق الحسابات الخاصة.
 

وقال الراعي: "تبقى الدبلوماسية اللبنانية أمام اختبار تحويل التحرك الخارجي إلى نتائج ملموسة: دعم الدولة، معالجة مستقبل الجنوب وما بعد اليونيفيل، حصر السلاح، دفع المسارات التفاوضية إلى الأمام، واستعادة الدعم السياسي والاقتصادي للبنان. المطلوب وضوح في الهدف، واستمرارية في العمل، وإصرار على الوصول إلى النتيجة".

وأضاف: "لا يقلّ الملف الاقتصادي والمالي وحقوق المودعين أهمية. فالإصلاح المصرفي واستعادة الحقوق لا يجوز أن يبقيا مؤجلين، وقد جرى التشديد في المحادثات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي على حماية المودعين ضمن معالجة الخسائر. لقد انتظر الناس طويلًا، ومن حقهم أن يروا إصلاحًا يعيد الثقة ويحفظ الحقوق".
 

وأوضح البطريرك الماروني أن الصبر لا يعني تأجيل الحلول، ولا التعايش مع الخطأ، ولا إدارة الأزمة إلى ما لا نهاية، مشيرا الى أن الصبر الحقيقي هو أن نعرف الهدف، وأن نبدأ العمل من أجله، وألا نتراجع حتى نبلغ النتيجة. وقال: "هكذا يستطيع لبنان أن ينتقل من إدارة الأزمات إلى تثبيت الاستقرار وصناعة المستقبل. فالأوطان لا تُبنى في يوم، لكنها تُبنى حين لا يتعب أبناؤها من العمل من أجلها".
 
 

أخبار لبنان

الراعي

لبنان

الجنوب

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الإصلاح المصرفي

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