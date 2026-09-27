إبراهيم الموسوي: قرار السلم والحرب كان دائما بيد إسرائيل... والدولة تمعن في الاستسلام والتنازل

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي أن قرار السلم والحرب كان دائما بيد إسرائيل، ولم يكن يوما بيد الدولة اللبنانية.وفي كلمة له خلال احتفال أقيم في بلدة شمسطار البقاعية، شن الموسوي هجوما على الحكومة ورئيسها، معتبرا أن الدولة تمعن في الاستسلام والتنازل، بدل أن تحشد قواها السياسية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية للدفاع عن لبنان. ورأى أن هذا النهج، يخرج عن تعريف ونطاق أن يكونوا دولة.