أبو فاعور: نجاح النقل المشترك يحتاج إلى التطوير والترويج

أكد النائب وائل أبو فاعور في خلال حفل افتتاح خط النقل العام المشترك، راشيا شتورا، أن نجاح النقل المشترك يحتاج إلى التطوير والترويج وبناء ثقة المواطنين، والأهم ضمان استمراريته منذ اللحظة الأولى.



حفل الافتتاح نظمه اتحاد بلديات جبل الشيخ واتحاد بلديات قلعة الاستقلال بالتعاون مع النقل المشترك في لبنان، بحضور مدير عام النقل المشترك زياد ريشا.



ويأتي إطلاق الخط في خطوة خدماتية وإنمائية تهدف إلى تعزيز حضور النقل المشترك في منطقتي راشيا والبقاع الغربي.













