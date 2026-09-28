حاصباني: لإلغاء الرسوم الثابتة على المحروقات

كتب النائب غسان حاصباني عبر حسابه على "إكس": "مع الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات عالميًا، بات من الضروري إلغاء الرسوم الثابتة التي فرضتها الحكومة على المحروقات، وخصوصًا أن وزير الطاقة جو صدي كان قد تحفّظ عليها منذ إقرارها باقتراح من وزير المال، قبل أن يطالب صراحةً بإلغائها أو تعليق مفاعيلها عند ارتفاع الأسعار العالمية. حماية المواطنين والاقتصاد اليوم تقتضي عدم مضاعفة أثر الأزمة العالمية برسوم محلية إضافية".