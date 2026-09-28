الرئيس جوزاف عون استقبل سفيرة اليونان في لبنان Despina A. Koukoulopoulou في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمتها في لبنان ومنحها وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديرًا لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان واليونان

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