رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح: سنتوقف عن دفع الضرائب ما لم تتوقف الحرب

أكد رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح جاك الحكيم الوقوف الى جانب الدولة، لافتا في الوقت نفسه الى أنه في حال لم تتوقف الحرب سيتم التوجه نحو اللامركزية الادارية الموسعة وسيتم التوقف عن دفع الضرائب.



وقال الحكيم في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "دعم القوات المسلحة هو بداية الخلاص والمطلوب تحسين الوضع الداخلي".



وأضاف: "لا شك لدينا بأن كل الدول الصديقة تريد مساعدتنا لكننا لا نساعد أنفسنا ولدينا مشكل داخلي كبير جدًا يُترجم على الأرض".



ولفت الى أن مشروع توسعة اوتوستراد جونية يحتاج بالحد الأدنى من 35 الى 40 مليون دولار لانجازه.







