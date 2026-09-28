الرئيس جوزاف عون استقبل السفير المصري علاء موسى في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية في لبنان وشكره على دوره في تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة متمنيًا له التوفيق في مهامه الدبلوماسية الجديدة

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