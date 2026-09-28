الجميّل ردًا على قاسم: "عن أي دولة عم تحكي؟ نحن الدولة استرديناها مبارح من سنة"

أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن اللبنانيين يشعرون من جديد أن لبنان الرسمي عاد بعد 35 سنة يتحمل مسؤولياته تجاه اللبنانيين، لافتا الى أن هذا أمر جديد وأن الكتائب تدعم رئيس الجمهورية والحكومة في هذه الظروف الصعبة.



وقال الجميل من قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس عون: "الرئيس لديه قدرة هائلة على التحمل وأعطيناه رأينا في ما يحصل وواثقون انه يعي ماذا يفعل".



وردا على الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، قال الجميل: "عن أي دولة عم تحكي؟ نحن الدولة استرديناها مبارح من سنة" فالدولة التي تنتقدها كنتم من يستلمها على مدى 35 سنة".



وأضاف: "انت هجمت سنة 2023 على اسرائيل من أجل يحيى السنوار وكذلك في 2026 ولم تقاوم".



وتابع الجميل: "نحن نريد انسحاب إسرائيل واللبنانيون والدولة يقررون ما إذا كانوا يريدون المواجهة أم لا وليس الشيخ نعيم قاسم من يقرر ذلك".

