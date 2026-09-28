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وزارة الاقتصاد تدعو إلى المشاركة في مزايدة عمومية لبيع خردة اهراءات مرفأ بيروت وتنظيف مخلّفات الانفجار

أخبار لبنان
2026-09-28 | 11:27
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وزارة الاقتصاد تدعو إلى المشاركة في مزايدة عمومية لبيع خردة اهراءات مرفأ بيروت وتنظيف مخلّفات الانفجار
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وزارة الاقتصاد تدعو إلى المشاركة في مزايدة عمومية لبيع خردة اهراءات مرفأ بيروت وتنظيف مخلّفات الانفجار

بعد ست سنوات على انفجار مرفأ بيروت، وما خلّفه من كميات كبيرة من الخردة والردميات، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إجراء مزايدة عمومية لبيع خردة المعادن (Metal Scrap) وتنظيف حرم الإهراءات من مخلّفات الانفجار وإزالة الردميات، وفقاً لأحكام قانون الشراء العام، وبعد استكمال الدراسات والمسوحات اللازمة من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية (CNRS) بالتعاون مع خبراء من وزارة البيئة.

وأوضحت الوزارة أن المشروع لا يستهدف الإهراءات نفسها ولا يمسّ بالجزء الأساسي منها المُدرج على لائحة الجرد العام، بل يُعالج واقعاً ميدانياً ظلّ قائماً منذ وقوع الانفجار ويُركّز على إزالة الخردة والردميات والمخلّفات التي تشغل حرم الموقع وتمنع تنظيفه والاستفادة منه، مع الحفاظ على خصوصية المكان ورمزيته واحترام ذكرى الضحايا ومشاعر ذويهم.

وبحسب دفتر الشروط، تتم المزايدة على أساس تقديم الأسعار، ويُعتمد في التقييم السعر الأعلى للطن الواحد من الخردة شرط استيفاء الشروط المطلوبة.

أما مدة تنفيذ العقد، فقد حُدّدت بـ 200 يوم عمل، تبدأ من تاريخ تبليغ العارض إذن المباشرة بالعمل خطياً من الإدارة، على أن تُنفّذ الأعمال ضمن الدوام الرسمي المعتمد في مرفأ بيروت، أو خارجه بإذن خطي من إدارة المرفأ.

وفي ما يتعلق بالمهل، حُدّد تاريخ 14 تشرين الأول 2026 الساعة العاشرة صباحاً موعداً للزيارة الإلزامية، فيما حُدّد 19 تشرين الأول 2026 الساعة الحادية عشرة قبل الظهر موعداً نهائياً لتقديم العروض، على أن تُفضّ العروض في اليوم نفسه عند الساعة الثانية عشرة ظهراً.

يُمكنكم الحصول على دفتر الشروط من وزارة الاقتصاد - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (بناية اللعازرية، الطابق الرابع) أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

***للاطلاع على الملف الكامل للمزايدة العمومية (بصيغة PDF) وتحميله، إضغط هنا.
 
 

أخبار لبنان

وزارة الاقتصاد

مزايدة عمومية

خردة

اهراءات

مرفأ بيروت

الانفجار

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