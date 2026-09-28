جابر: لبنان يتطلع لاتفاق جديد مع صندوق النقد... والبرنامج الكامل رهن إقرار قانون نهائيٍ للتعامل مع الخسائرِ

أعلن وزير المالية ياسين جابر أن لبنان يتطلع للتوصل إلى اتفاق جديد على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي.



وأوضح أن التوصل لبرنامج كامل مع الصندوق لا يزال يتطلب من بيروت إقرار قانون نهائي للتعامل مع الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية.