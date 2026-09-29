بري: حق لبنان بملاحقة إسرائيل على جرائمها حق سيادي لا تنازل عنه

اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري انه "لا يزال هناك متسع من الوقت لتفادي ارتكاب خطيئة عدم التجديد لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان".



وقال " الإدارة الأميركية والرئيس ترامب هما الوحيدان القادران على ممارسة الضغط لإلزام "إسرائيل" بوقف حربها على لبنان".



واضاف " العائق الأساسي أمام تنفيذ اتفاق وقف الحرب على لبنان هو عدم التزام "إسرائيل" بموجبات كل الاتفاقات التي أبرمت لإنهائها".



وتابع "حق لبنان بملاحقة "إسرائيل" على جرائمها هو حق سيادي لا يجوز التنازل عنه بأي شكل من الأشكال".