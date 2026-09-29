الرئيس عون يطلع على نشاط "World Central Kitchen" في لبنان ويشدد على دعم الاقتصاد المحلي

اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وفد منظمة World Central Kitchen، برئاسة السيد خافيير غارسيا، على نشاط المنظمة في لبنان والبرامج التي تنفّذها لدعم المجتمعات الأكثر حاجة والنازحين، ولا سيما في الجنوب والبقاع. وأوضح الوفد أن المنظمة "وسّعت حضورها في لبنان خلال السنوات الثلاث الماضية، وعملت بشكل مكثّف منذ تشرين الأول 2023، حيث ساهمت في تأمين نحو 22 مليون وجبة ساخنة، من خلال تسعة مطابخ في الجنوب والبقاع، وبالتعاون مع جمعيات ومنظمات محلية وبلديات ومطاعم، إضافة إلى مساهمتها في تأمين الوجبات داخل مراكز الإيواء خلال فترات النزوح".



وشدد رئيس الجمهورية على "أهمية أن يواكب العمل الإنساني دعم للاقتصاد المحلي، ولا سيما القطاع الزراعي والمزارعين والمنتجين والمؤسسات الصغيرة، بحيث تتحول المساعدات، حيثما أمكن، إلى فرصة لدعم صمود العائلات والمناطق وخلق دورة اقتصادية محلية مستدامة".