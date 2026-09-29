الجيش يعلن تسلّم آليات ضمن برامج المساعدات الأميركية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه جرى في مرفأ بيروت تسلُّم 47 آلية نوع هامفي و5 شاحنات ضمن برامج المساعدات الأميركية المخصصة للجيش.



وأشارت الى أن هذه الهبة تأتي في إطار دعم السلطات الأميركية للمؤسسة العسكرية، بهدف تعزيز قدراتها العملانية ورفع جهوزية الوحدات.



واعتبرت قيادة الجيش أن هذه المبادرة تعكس ثقة السلطات الأميركية بدور الجيش في الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان.