هاشم بحث مع رسامني في حاجات حاصبيا والعرقوب وطالب بإعطاء المنطقة الأولوية

التقى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم وزير الأشغال العامة فايز رسامني وبحث معه في حاجات منطقة حاصبيا والعرقوب وضرورة ايلاء المنطقة الاولوية في هذه الظروف التي تتحمل فيها بلدات وقرى العرقوب تداعيات واثار العدوان الاسرائيلي.وقال هاشم انه"لا يجوز استمرار غياب الوزارات ومؤسسات الدولة عن القيام بواجباتها لتثبيت الناس في ارضهم كعامل اساسي في مواجهة افراغ المنطقة من اهلها الذي يعمل له العدو الاسرائيلي"، وامل ان "تحذو المؤسسات حذو مجلس الجنوب في تأمين متطلبات واحتياجات المنطقة الحدودية". من جهته، ابدى وزير الاشغال تجاوبا واضحا واعطى توجيهاته للإدارة المختصة بمتابعة كافة احتياجات المنطقة والاسراع بإنجازها "كأولوية وواجب وطني يفرض على الدولة ان تكون إلى جانب ابناء الجنوب في هذه المرحلة الصعبة".