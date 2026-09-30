رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان يثمّن خطوة الإمارات باتجاه لبنان

مع إعلان وزارة الخارجية الإماراتية افتتاح مركز التأشيرات الإلكترونية في بيروت خلال الشهر المقبل، هنّأ رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب "أركان دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المبادرة الثمينة التي تشكّل دليلاً إضافياً على عمق العلاقات الأخويّة والتعاون المتنامي بين لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وتوجّه في بيان، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى حكومة دولة الإمارات، "لحِرصِهم الدائم على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون اتجاه لبنان وشعبه".

وأمل حبيب في "أن تكون هذه الخطوة بدايةً لمرحلة جديدة وأكثر اتساعاً من التعاون المثمر بين بلدينا الشقيقين، وأن تفتح آفاقاً جديدة أمام العلاقات اللبنانية–الإماراتية لما فيه خير ومصلحة الشعبين".