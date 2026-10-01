أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
14
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
25
o
البقاع
14
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نعمت عون أول لبنانية في لجنة تحكيم "جائزة زايد للأخوة الإنسانية" لدورة 2027
أخبار لبنان
2026-10-01 | 11:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
نعمت عون أول لبنانية في لجنة تحكيم "جائزة زايد للأخوة الإنسانية" لدورة 2027
0
min
نعمت عون أول لبنانية في لجنة تحكيم "جائزة زايد للأخوة الإنسانية" لدورة 2027
أعلنت "جائزة زايد للاخوة الإنسانية" عن اختيار اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون عضوا في لجنة التحكيم لدورة 2027. وهي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار عضو لبناني في لجنة التحكيم والتي تضم رؤساء سابقين وقيادات رفيعة وشخصيات عالمية في مجالات الثقافة والدين، على ان يصار الى اختيار مكرمين في الدورة الثامنة للجائزة وقيمتها مليون دولار.
وكانت السيدة الأولى اطلعت من المستشار العام لجائزة زايد للاخوة الإنسانية القاضي محمد عبد السلام، على قرار الجائزة باختيارها عضوا في اللجنة.
والجائزة هذه التي تحتفي بافراد او مؤسسات من دول العالم ,هي برعاية رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
أخبار لبنان
لبنانية
تحكيم
"جائزة
للأخوة
الإنسانية"
لدورة
التالي
الجيش يحبط عملية تهريب حوالي ٢٤٥ كلغ من الـTNT و٤ عبوات ناسفة من سوريا إلى لبنان
ضبط كميات كبيرة من البوتوكس والفيلر المهرّبة وتوقيف أحد المتورطين في لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2026-09-05
من هي الممثلة اللبنانية الّتي حصدت جائزة "موركس الممثلة اللبنانية 2026"؟
فنّ
2026-09-05
من هي الممثلة اللبنانية الّتي حصدت جائزة "موركس الممثلة اللبنانية 2026"؟
0
أخبار لبنان
2026-08-06
"الجامعة الأميركية"- بيروت الاولى لبنانيا والرابعة عربيا في تصنيف UNIRANKS للعام 2027
أخبار لبنان
2026-08-06
"الجامعة الأميركية"- بيروت الاولى لبنانيا والرابعة عربيا في تصنيف UNIRANKS للعام 2027
0
أخبار لبنان
2026-09-10
وزارة الثقافة تمدّد مهلة الترشح لفئة الفيلم الأجنبي لجائزة الأوسكار 2027 حتى 18 أيلول
أخبار لبنان
2026-09-10
وزارة الثقافة تمدّد مهلة الترشح لفئة الفيلم الأجنبي لجائزة الأوسكار 2027 حتى 18 أيلول
0
أخبار لبنان
2026-09-12
"الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب" يمنح مصرف الإسكان جائزة "القيادة الرؤيويّة في تطوير التمويل الإسكاني في لبنان" وحبيب يُهديها إلى الرئيس جوزف عون
أخبار لبنان
2026-09-12
"الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب" يمنح مصرف الإسكان جائزة "القيادة الرؤيويّة في تطوير التمويل الإسكاني في لبنان" وحبيب يُهديها إلى الرئيس جوزف عون
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
15:07
تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة
أمن وقضاء
15:07
تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
في Shark Tank لم يحصلوا على صفقة... لكن ظهورهم في البرنامج جذب مستثمرًا من خارج الـTank
تقارير نشرة الاخبار
14:14
في Shark Tank لم يحصلوا على صفقة... لكن ظهورهم في البرنامج جذب مستثمرًا من خارج الـTank
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
مشروع الـ250 مليون دولار من البنك الدولي لتأهيل المرافق العامة المتضررة من الحرب… انطلق
تقارير نشرة الاخبار
14:07
مشروع الـ250 مليون دولار من البنك الدولي لتأهيل المرافق العامة المتضررة من الحرب… انطلق
0
حال الطقس
14:05
الطقس المتقلب مستمر امطار وانفراجات
حال الطقس
14:05
الطقس المتقلب مستمر امطار وانفراجات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-08-27
المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير: أمن المواطن في صلب أولوياتنا فالمواطن الذي يقصد مراكزنا للحصول على جواز سفر أو إقامة أو أي معاملة أخرى يجب أن يشعر بأن الدولة حاضرة الى جانبه وعملنا ونعمل على تطوير الإدارة والإعتماد المتزايد على التكنولوجيا
آخر الأخبار
2026-08-27
المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير: أمن المواطن في صلب أولوياتنا فالمواطن الذي يقصد مراكزنا للحصول على جواز سفر أو إقامة أو أي معاملة أخرى يجب أن يشعر بأن الدولة حاضرة الى جانبه وعملنا ونعمل على تطوير الإدارة والإعتماد المتزايد على التكنولوجيا
0
أخبار لبنان
2026-09-27
الراعي: الدولة تحتاج إلى نَفَس طويل لبناء الوحدة الداخلية وتقريب المواقف
أخبار لبنان
2026-09-27
الراعي: الدولة تحتاج إلى نَفَس طويل لبناء الوحدة الداخلية وتقريب المواقف
0
أخبار دولية
2026-09-30
أ.ف.ب: مساعد طيار رحلة "فلاي دبي" هاجم الطيار لإسقاط الطائرة
أخبار دولية
2026-09-30
أ.ف.ب: مساعد طيار رحلة "فلاي دبي" هاجم الطيار لإسقاط الطائرة
0
أخبار لبنان
2026-09-28
أبي رميا بعد لقائه رئيس الجمهورية: التفاوض مدخل لبسط سيادة الدولة وحصرية السلاح بيدها
أخبار لبنان
2026-09-28
أبي رميا بعد لقائه رئيس الجمهورية: التفاوض مدخل لبسط سيادة الدولة وحصرية السلاح بيدها
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
في Shark Tank لم يحصلوا على صفقة... لكن ظهورهم في البرنامج جذب مستثمرًا من خارج الـTank
تقارير نشرة الاخبار
14:14
في Shark Tank لم يحصلوا على صفقة... لكن ظهورهم في البرنامج جذب مستثمرًا من خارج الـTank
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
مشروع الـ250 مليون دولار من البنك الدولي لتأهيل المرافق العامة المتضررة من الحرب… انطلق
تقارير نشرة الاخبار
14:07
مشروع الـ250 مليون دولار من البنك الدولي لتأهيل المرافق العامة المتضررة من الحرب… انطلق
0
حال الطقس
14:05
الطقس المتقلب مستمر امطار وانفراجات
حال الطقس
14:05
الطقس المتقلب مستمر امطار وانفراجات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
صيد ثمين لأمن الدولة في المرفأ حصيلته... ٦،٥ مليون دولار
تقارير نشرة الاخبار
13:49
صيد ثمين لأمن الدولة في المرفأ حصيلته... ٦،٥ مليون دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
رئيس الجمهورية يطعن بالمادة ٣ من قانون اصلاح المصارف... ماذا عن الـIMF؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
رئيس الجمهورية يطعن بالمادة ٣ من قانون اصلاح المصارف... ماذا عن الـIMF؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
سوريا تحت الضغط: أمن هشّ ورسائل بالنار
تقارير نشرة الاخبار
13:22
سوريا تحت الضغط: أمن هشّ ورسائل بالنار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
لقاء بين ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله في تركيا... ما خلفيات الاجتماع وما مدى صحته؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
لقاء بين ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله في تركيا... ما خلفيات الاجتماع وما مدى صحته؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
سنكري أنقذ طائرة فلاي دبي والتحقيقات مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
سنكري أنقذ طائرة فلاي دبي والتحقيقات مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
حادثة فلاي دبي: الموساد يقود التحقيقات وتدريبات لمحاكاة خطف الطائرات
تقارير نشرة الاخبار
13:17
حادثة فلاي دبي: الموساد يقود التحقيقات وتدريبات لمحاكاة خطف الطائرات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
10:35
بعد ظهور "الكوكايين" في عينات شعرها... عفراء ساراتشوغلو تكسر صمتها
فنّ
10:35
بعد ظهور "الكوكايين" في عينات شعرها... عفراء ساراتشوغلو تكسر صمتها
2
فنّ
08:00
عبير نعمه تودّع والدها الراحل بكلمات مؤثّرة: "وداعك فوق قدرتي..."
فنّ
08:00
عبير نعمه تودّع والدها الراحل بكلمات مؤثّرة: "وداعك فوق قدرتي..."
3
اسرار
23:54
أسرار الصحف المحلية ١-١٠-٢٠٢٦
اسرار
23:54
أسرار الصحف المحلية ١-١٠-٢٠٢٦
4
آخر الأخبار
12:06
مجلس الوزراء اقر مشروع قانون موازنة ٢٠٢٧ كما اقرّ مرسوم تعديل بدل النقل للموظفين في القطاع العام بما يعادل خمسة ليترات بنزين يوميًا
آخر الأخبار
12:06
مجلس الوزراء اقر مشروع قانون موازنة ٢٠٢٧ كما اقرّ مرسوم تعديل بدل النقل للموظفين في القطاع العام بما يعادل خمسة ليترات بنزين يوميًا
5
آخر الأخبار
05:43
مصادر لرويترز: مسؤولون من سوريا وحزب الله التقوا في تركيا الشهر الماضي في أول اجتماع يُعرف بين الطرفين
آخر الأخبار
05:43
مصادر لرويترز: مسؤولون من سوريا وحزب الله التقوا في تركيا الشهر الماضي في أول اجتماع يُعرف بين الطرفين
6
أخبار دولية
00:16
إسرائيل أعلنت أنّ أحد طياري رحلة فلاي دبي حاول إسقاط الطائرة المتجهة الى تل أبيب
أخبار دولية
00:16
إسرائيل أعلنت أنّ أحد طياري رحلة فلاي دبي حاول إسقاط الطائرة المتجهة الى تل أبيب
7
أخبار دولية
14:45
السعودية: التحقيقات الأولية تشير إلى اعتداء مساعد الطيار بطائرة فلاي دبي على قائدها
أخبار دولية
14:45
السعودية: التحقيقات الأولية تشير إلى اعتداء مساعد الطيار بطائرة فلاي دبي على قائدها
8
أخبار لبنان
03:31
مجموعة CMA CGM تكشف عن الاسم الجديد لمجموعة فتّال: "تمينا" TAMINA
أخبار لبنان
03:31
مجموعة CMA CGM تكشف عن الاسم الجديد لمجموعة فتّال: "تمينا" TAMINA
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More