نعمت عون أول لبنانية في لجنة تحكيم "جائزة زايد للأخوة الإنسانية" لدورة 2027

أعلنت "جائزة زايد للاخوة الإنسانية" عن اختيار اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون عضوا في لجنة التحكيم لدورة 2027. وهي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار عضو لبناني في لجنة التحكيم والتي تضم رؤساء سابقين وقيادات رفيعة وشخصيات عالمية في مجالات الثقافة والدين، على ان يصار الى اختيار مكرمين في الدورة الثامنة للجائزة وقيمتها مليون دولار.



وكانت السيدة الأولى اطلعت من المستشار العام لجائزة زايد للاخوة الإنسانية القاضي محمد عبد السلام، على قرار الجائزة باختيارها عضوا في اللجنة.

والجائزة هذه التي تحتفي بافراد او مؤسسات من دول العالم ,هي برعاية رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



