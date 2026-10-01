اللبنانية الأولى: التعليم لا يبني عقولًا قادرة فحسب... بل مواطنين ملتزمين وفاعلين في المجتمع

في افتتاح معرض "لبنان... متحف التراث الحيّ"، اكدت اللبنانيّة الأولى نعمت عون أن التعليم لا يقتصر على بناء عقول قادرة وكفوءة، بل يسهم أيضًا في إعداد مواطنين ملتزمين وفاعلين في المجتمع.



افتتاح المعرض جاء برعاية اللبنانية الاولى، وذلك في حرم العلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف - بيروت.







