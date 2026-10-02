"الخارجية" تدين استهداف محطّة كهربائيّة في المدينة المنوّرة

دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، بأشدّ العبارات استهداف ميليشيا الحوثي، بطائرة مسيّرة، محطّة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنوّرة، ما أدّى إلى تعطّل أحد المحولات التي تغذي المسجد النبوي الشريف بالطاقة الكهربائيّة.



ورأت في "هذا الاعتداء على منشآت حيويّة ومدنيّة تصعيداً خطيراً وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساساً بسيادة المملكة العربيّة السعوديّة وأمنها، وتهديداً للاستقرار في المنطقة".



وقال البيان: "إذ ترفض الوزارة رفضاً قاطعاً أيّ استهداف لأراضي المملكة ومنشآتها، تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة العربيّة السعوديّة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كلّ ما يهدّد أمنها وسيادتها".