الرئيس عون بحث مع لاوندس في ضبط عمل الإدارات ومكافحة الفساد

اطلع رئيس الجمهورية جوزاف عون من المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس، على نتائج زيارته إلى أذربيجان، ومشاركته في "منتدى باكو الأمني"، وعلى نتائج زيارته إلى كلٍّ من روسيا وبيلاروسيا.



وتطرّق البحث إلى عمل جهاز أمن الدولة في إطار المهام الموكلة إليه، ولا سيّما في ضبط عمل الإدارات والمؤسسات العامة ومكافحة الفساد والرشاوى.

