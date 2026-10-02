الرئيس عون استقبل حاكم مصرف لبنان... وهذا ما جرى بحثه

بحث رئيس الجمهورية جوزاف عون مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الاستقرار النقدي، وأوضاع القطاع المالي، والإجراءات الهادفة إلى مكافحة الأموال غير المشروعة وتمويل الإرهاب، فضلاً عن مسار الإصلاحات المالية والمصرفية الجارية.



وأطلع سعيد، رئيس الجمهورية على نتائج اجتماعاته الأخيرة في فرنسا مع كبار المسؤولين في الخزانة الفرنسية، وكذلك على زيارته الأخيرة إلى أبوظبي.